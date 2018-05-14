البشير يعين 13 وزيرا جديدا

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين أسماء سبعة وزراء وخمسة وزراء دولة في تعديل وزاري كشفت عنه الأحد وكالة الأنباء الرسمية.

وشملت أبرز التغييرات وزيرا جديدا للداخلية هو إبراهيم محمود حامد خلفا لحامد الميرغني، والدرديري محمد الدخيري وزيرا للخارجية بدلا من إبراهيم غندور الذي أقيل الشهر الماضي.

كما عين الرئيس السوداني محمد أحمد سالم وزيرا للعدل خلفا لإدريس جميل، وأعلن تعيين وزراء جدد للنفط والزراعة والشباب والرياضة.

وأصدر البشير أيضا مرسوما بتعيين ولاة جدد للنيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار والشمالية وجنوب كردفان وشمال دارفور وغرب دارفور ووسط دارفور.