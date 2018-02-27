تغييرات تطال كبار قادة الجيش في السودان

أقيل رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول عماد عدوي الثلاثاء من منصبه، في خطوة ترافقت مع تغييرات جذرية عديدة طالت كبار القادة العسكريين في السودان، حسبما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد الشامي قوله إن الرئيس عمر البشير أصدر قرارا بتعيين الفريق ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيسا لأركان الجيش، وعصام الدين المبارك نائبا له.

وشملت التغييرات أيضا رئاسة أركان القوات البرية والبحرية والجوية وهيئة العمليات المشتركة، ومنصب المفتش العام في القوات السودانية.

ويتحدر رئيس أركان الجيش الجديد من ولاية نهر النيل شمال السودان والتحق بالقوات المسلحة عام 1978، وهو حاصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية السودانية.

وكان البشير قد استبدل مطلع الشهر الحالي مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا وعين صلاح عبد الله بدلا عنه.