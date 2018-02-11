البشير يعيين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات

أقال الرئيس السوداني عمر البشير الأحد رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا المولى، وأصدر قرارا بتعيين الفريق أول صلاح عبد الله محمد صالح خلفا له.

ولم تقدم الرئاسة أي تفاصيل تتعلق بهذا القرار.

وسبق أن شغل صالح رئاسة جهاز المخابرات للفترة بين عامي 2004-2009، وشغل بعدها منصب مستشار في الرئاسة السودانية قبل أن يعتقل ويسجن عام 2012 بتهمة التخطيط لانقلاب ضد نظام الحكم.

ويأتي تعيين مدير جديد لجهاز المخابرات السودانية في وقت تقود فيه السلطات الأمنية حملة ضد تظاهرات معارضة اندلعت في بداية العام الجاري احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية وفي مقدمتها الخبز.