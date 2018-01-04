الخرطوم تستدعي سفيرها في القاهرة

قررت وزارة الخارجية السودانية الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم إلى الخرطوم "بغرض التشاور"، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير قريب الله الخضر.

وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد على القرار السوداني بقوله إنه تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم به، مضيفا أن مصر "تقيم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".

وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت عن تقدم مصر بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

ونفى أبو زيد الأربعاء هذه الأنباء، مشيرا إلى أن "هذا الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له".

وأوضح أبو زيد في تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع"، نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك "إن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضا، وإن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة".