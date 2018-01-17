السعودية تعترض صاروخا بالستيا مصدره اليمن

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض اعترض صاروخ بالستي أطلق من اليمن باتجاه مدينة جازان جنوب السعودية.

واتهم المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء الثلاثاء، إيران بدعم الحوثيين عبر تزويدهم "بقدرات نوعية".

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى اتخاذ "خطوات أكثر جديه وفعّالة لوقف ما وصفها بـ"الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية".

وكانت السعودية قد أعلنت في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري أن دفاعتها الجوية اعترضت صاروخا بالستيا فوق نجران جنوب غرب السعودية، هو الثالث من نوعه الذي يطلقه الحوثيون باتجاه السعودية منذ تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

واتهم تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إيران بانتهاك الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى اليمن، عبر تسهيلها حصول الحوثيين على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية استهدفت السعودية.