للمرة الأولى .. سعوديات برتبة ضابط تحقيق

أعلن مكتب النائب العام السعودي الاثنين فتح باب التعيين للنساء في وظيفة محقق، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وأفاد المكتب في بيان نقلته وزارة الاعلام السعودية بأن "الوظائف الشاغرة متاحة للمرأة كموظفة في النيابة العامة برتبة ضابط تحقيق".

وكانت دائرة الجوازات قد أعلنت مؤخرا أنها تلقت 107 آلاف طلب لشغل 140 وظيفة شاغرة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية في المملكة.

وأصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز العام الماضي مرسوما يقضي بالسماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل، في خطوة تاريخية من شأنها أن تسفر عن انضمام نساء إلى القوى العاملة في المملكة.

لكن لا تزال النساء في السعودية يواجهن عددا من القيود، حيث يتعين عليهن الحصول على موافقة من ولي الأمر للدراسة والسفر والقيام بأمور أخرى.