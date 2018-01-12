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سعوديات في ملاعب كرة القدم.. 'أكثر من مجرد حقوق المرأة'

عائلات سعودية تشجع فريق الأهلي في مباراة بالدوري المحلي

توافدت مشجعات سعوديات الجمعة إلى ملعب لكرة القدم في جدة لمتابعة إحدى المباريات من على المدرجات والهتاف لفريقهن المفضل، في حدث تاريخي تشهده المملكة للمرة الأولى.

وقبل نحو ساعتين من بداية المباراة بين فريقي الأهلي والباطن على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبد الله الرياضية، دخلت أول مجموعة من المشجعات إلى الملعب وهن يرتدين العباءات السوداء وفي أيديهن أوشحة خضراء تحمل شعار نادي الأهلي.

وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن إن دخول النساء إلى الملاعب يعد "أكثر من مجرد حقوق المرأة".

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في وقت تشهد فيه السعودية سلسلة من التغيرات الاجتماعية المتسارعة من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل.

مشجعتان سعوديتان داخل ملعب الجوهرة المشعة في جدة
مشجعتان سعوديتان داخل ملعب الجوهرة المشعة في جدة

وقالت نورة بخرجي لوكالة الصحافة الفرنسية "كنت دائما أشاهد المباريات من على شاشة التلفزيون، بينما يذهب أشقائي إلى الملعب. كنت أشعر بالحسرة كلما ذهبوا وعادوا ليخبروني عن متعة مشاهدة المباريات من على المدرجات".

واضافت "سألت نفسي مرارا: لماذا لا أستطيع الذهاب؟ اليوم، تغير هذا الأمر. إنه يوم للمتعة والفرح".

وتفاعل سعوديون مع الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت تغريدة على تويتر تشجع النساء على الذهاب إلى ملاعب كرة القدم وتدعو لدعم هذه الخطوة تحت وسم"#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب".

وقالت إحدى المغردات إن الخطوة أنصفت النساء السعوديات.

ورحب الكاتب والمسرحي السعودي محمد العثيم بالخطوة وقال إن منع النساء من دخول الملاعب لم يكن مبررا.

فيما انتقد مغرد آخر خطوة السماح بدخول النساء إلى الملاعب في السعودية، ودعا إلى التراجع عنها.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لنساء سعوديات لحظة دخولهن إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، والإجراءات التي اتخذتها السلطات لتسهيل دخول العائلات إلى الملعب.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور مباريات في ثلاثة ملاعب، اعتبارا من مطلع عام 2018.

وأكدت وزارة الإعلام السعودية الأسبوع الماضي أن السلطات حددت ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر.

سعوديات في طريقهن إلى داخل ملعب الجوهرة المشعة في جدة
سعوديات في طريقهن إلى داخل ملعب الجوهرة المشعة في جدة

وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل ألوانها.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية عن سحب على تذاكر مجانية لخمس عائلات ترغب في السفر من مدن أو دول أخرى لتشاهد مباراة الجمعة من على المدرجات في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتفرض السعودية بعض القيود الأكثر قسوة على النساء في العالم، لكن الحكومة تعمل على تخفيفها ضمن خطة "رؤية 2030".

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