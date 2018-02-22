السعودية تبدأ تجنيد النساء في وظائف عسكرية

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن مديرية الأمن العام فتحت باب التوظيف للنساء لشغل وظائف عسكرية برتبة جندي، للمرة الأولى في المملكة.

وحددت المديرية القبول في مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وعسير والباحة والشرقية.

ووضعت السلطات شروطا للالتحاق بهذه الوظيفة، منها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل وألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يقل عمرها عن 25 ولا يزيد عن 35 سنة.

ومن الشروط أيضا أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك، ولم يسبق لها العمل بأي جهة حكومية أو العمل بأي نظام خدمة عسكرية وألا تكون متزوجة من غير سعودي.

وكان مكتب النائب العام السعودي قد أعلن في وقت سابق أنه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى.

وتحاول الحكومة السعودية، ضمن "رؤية 2030"، إدخال النساء إلى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.

وشهدت المملكة في الأشهر الأخيرة انفتاحا إزاء مسألة الحريات، وسمحت السلطات للمرأة بالحصول على رخصة قيادة وحضور فعاليات رياضية.