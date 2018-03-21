السعودية: تأخرنا في محاربة فكر الإخوان

قال وزير التعليم السعودي أحمد بن محمد العيسى إن بلاده تعمل على تجديد مناهجها التعليمية للقضاء على أي أثر لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف العيسى أن الوزارة بدأت بمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة "من خلال مراجعة المناهج والكتب المدرسية لضمان أنها لا تعكس أفكار جماعة الإخوان المسلمين".

وأوضح أن "وزارة التعليم السعودية بدأت أيضا بإبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها من أي منصب اشرافي أو تدريسي".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنها ستفصل الموظفين المشتبهين بعلاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار الوزير السعودي إلى أن "السلطات لم تتنبه إلى خطر الإخوان إلا في وقت متأخر حيث بدأت الجهود ولا تزال لتخليص النظام التعليمي من شوائب منهج الجماعة".

وتأتي تصريحات وزير التعليم السعودي بعد أيام قليلة من تصريحات مماثلة أدلى بها ولي العهد محمد بن سلمان لمحطة CBS الأميركية تعهد فيها "بالقضاء على غزو جماعة الإخوان المسلمين للمدارس في السعودية".