السعودية.. تعليمات جديدة بشأن استخدام الطائرات المسيرة

أصدرت السلطات السعودية الأحد تعليمات جديدة لهواة استخدام الطائرات اللاسلكية المزودة بكاميرات، وذلك غداة إسقاط واحدة قرب قصر ملكي في العاصمة الرياض.

ودعت وزارة الداخلية إلى "الحصول على التصريح اللازم الذي يسمح للهواة استخدام هذا النوع من الطائرات في المواقع المسموح بها لحين صدور قانون ينظم ذلك".

وأضافت أن "تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد في مراحله النهائية".

وأظهرت مقاطع فيديو صورها هواة ونشرت على الإنترنت السبت إطلاق نار كثيف في حي الخزامي في الرياض، تبين فيما بعد أن القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في الحي رصدت طائرة صغيرة من النوع الذي يتم التحكم فيه عن بعد.

ونفى مسؤول سعودي كبير لرويترز سقوط ضحايا بسبب إسقاط الطائرة التي كانت تحلق قرب أحد القصور الملكية، مضيفا أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لم يكن في القصر في ذلك الوقت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في حينه أن رجال الأمن في النقطة الأمنية تعاملوا مع الطائرة "وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".