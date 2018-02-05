السعودية تعترض صاروخا 'حوثيا' أطلق نحو عسير

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية اعتراض صاروخ بالستي أطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن الصاروخ أطلق صباح الاثنين من محافظة صعدة اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب المملكة.

واتهم المالكي الحوثيين بتنفيذ المحاولة، وقال إنهم أطلقوا الصاروخ "بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان".

وجدد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن دعوة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف وصول الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى الحوثيين".

واتهم تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي إيران بانتهاك الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى اليمن، عبر تسهيلها حصول الحوثيين على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية استهدفت السعودية.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الأحد بأن التحالف اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون كان سيستهدف مناطق سكنية في مأرب.

ويعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن بين فترة وأخرى اعتراض صواريخ بالستية يطلقها الحوثيون على مناطق تسيطر عليها قوات موالية للتحالف أو على مواقع في الداخل السعودي.

وتسبب النزاع في اليمن بمقتل أكثر من 9200 شخص منذ بدء التحالف تدخله العسكري في اليمن في آذار/مارس 2015، حسب منظمة الصحة العالمية.