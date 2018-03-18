بعيدا عن السياسة.. هذا ما سيبحثه ولي العهد السعودي في أميركا

يبدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاثنين زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة هي الأولى منذ توليه منصبه في حزيران/يوليو الماضي.

ويبحث بن سلمان في زيارته التي تستمر حتى الـ22 من الشهر الجاري ملفات من أبرزها الاتفاق النووي الإيراني ودور طهران وتدخلاتها في المنطقة، والملفين السوري واليمني، وعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ومكافحة الإرهاب، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

ويلتقي بن سلمان الرئيس ترامب الثلاثاء المقبل ومسؤولين في الكونغرس، فضلا عن مدراء شركات كبرى من أهمها غوغل وآبل، كما يزور كلا من نيويورك وهيوستن وبوسطن.

وحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن ولي العهد السعودي سيجري أيضا مباحثات مع كبار المسؤولين في شركات صناعة السينما في الولايات المتحدة.

وكان وزير الدفاع السعودي ولي العهد محمد بن سلمان قد هاجم خلال تصريحات لوسائل إعلام أميركية إيران وشبه المرشد الأعلى علي خامنئي بهتلر، كما قال إن بلاده ستسعى لحيازة قنبلة نووية في أسرع وقت ممكن في حال نجحت إيران في تطوير هذا النوع من السلاح.