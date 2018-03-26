واشنطن تدين الهجمات 'الحوثية الخطيرة' على السعودية

دانت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين بشدة الهجمات الصاروخية "الحوثية الخطيرة" التي استهدفت مساء الأحد عدة مدن سعودية وراح ضحيتها مواطن مصري الجنسية.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تدعم حق السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات.

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ودعت في بيان جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، للعودة إلى المفاوضات السياسية والتحرك نحو إنهاء الحرب في اليمن.

كما دانت كل الكويت والبحرين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الاثنين إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على السعودية.

واتهمت الإمارات إيران بدعم الحوثيين، وقالت إنها تقف إلى جانب السعودية في مواجهة هذا التصعيد بـ "الهجمات الصاروخية الإيرانية الصنع".

ويأتي إطلاق الصواريخ البالستية في الذكرى الثالثة لبدء التدخل العسكري بقيادة الرياض في اليمن بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع الدائر في اليمن أودى ينحو 10 آلاف شخص، وتسبب بأزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم حاليا.