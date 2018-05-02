دولة عربية ضمن الأكثر إنفاقا عسكريا في العالم

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الأربعاء إن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار في عام 2017، بزيادة بلغت 1.1 في المئة عن عام 2016.

وشهد الإنفاق العسكري الصيني ارتفاعا جديدا في عام 2017، واستمر في اتجاه تصاعدي لأكثر من عقدين.

وظل الإنفاق العسكري من جانب الولايات المتحدة ثابتا للسنة الثانية على التوالي، فيما انخفض الإنفاق العسكري الروسي لأول مرة منذ عام 1998.

وجاءت دولة عربية واحدة هي السعودية ضمن قائمة أكثر 10 دول في العالم من ناحية الإنفاق العسكري العام الماضي وحلت في المرتبة الثالثة، خلف الولايات المتحدة الأولى، والصين.

وإليكم قائمة بالدول الأكثر إنفاقا خلال العام الماضي:

الولايات المتحدة 610 مليار دولار.

الصين 228 مليار دولار.

السعودية 69.4 مليار دولار.

روسيا 66.3 مليار دولار.

الهند 63.9 مليار دولار.

فرنسا 57.8 مليار دولار.

المملكة المتحدة 47.2 مليار دولار.

اليابان 45.4 مليار دولار.

المانيا 44.3 مليار دولار.

كوريا الجنوبية 39.2 مليار دولار.

ونشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أرقاما أخرى تتعلق بإنفاق دول عربية عدة لم يذكر ترتيبها على مستوى العالم من بينها العراق بـ 7.4 مليار دولار، والسودان بـ 4.3 مليار دولار.

فيما لم يتمكن المعهد من تقدير حجم الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بشكل مستقل في عام 2017 بسبب عدم وجود بيانات دقيقة من قطر وسورية والإمارات العربية المتحدة واليمن.