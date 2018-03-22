من الهند إلى إسرائيل .. رحلة 'تاريخية' عبر السعودية

تقلع الخميس طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية من نيودلهي متوجهة إلى إسرائيل، مرورا بالأجواء السعودية، وذلك في رحلة تاريخية هي الأولى من نوعها، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة من نيودلهي في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش وتصل إلى مطار بن غوريون في الساعة 19:45 مساء، حسب ما أورده الموقع الالكتروني لشركة طيران الهند.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن تل أبيب تعتبر المسار الجديد مهما، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أثار المسألة مع نظيره الهندي ناريندرا مودي عندما التقيا في تموز/يوليو 2017 في إسرائيل وفي كانون الثاني/يناير الماضي في الهند.

وتابعت أن المسار الجديد سيخفض أيضا الأسعار وسيعزز الاستثمار والسياحة من الهند إلى إسرائيل.

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ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السعودية التي لا تعترف بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية بينهما، وسيكون رفع الحظر على استخدام المجال الجوي المفروض منذ 70 عاما مؤشرا على تقارب حذر في العلاقات بين البلدين.