السعودية تعترض صاروخا حوثيا على جازان

صرح المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية اعترضت مساء الخميس صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان جنوبي المملكة.

وأضاف المالكي في بيان أن الصاروخ أطلق من محافظة صعدة، معقل الحوثيين، و"استهدف عمدا مناطق آهلة بالسكان" في جازان.

ووصف المالكي الخطوة بأنها دليل آخر على تورط النظام الإيراني في دعم ميليشيات الحوثي بقدرات عسكرية نوعية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقراري الأمم المتحدة 2216 و2231 ويهدف إلى تهديد أمن المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي، حسب البيان.

وختم المالكي قائلا إن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه القرى والمدن والمناطق المأهولة يعتبر أيضا انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من أسبوع من مقتل مصري بصاروخ أطلقه الحوثيون على السعودية.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ على السعودية على فترات متباعدة. وبعد كل عملية إطلاق، تؤكد الرياض اعتراض دفاعاتها الجوية للصواريخ.