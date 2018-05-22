تباهى به بوتين.. صاروخ روسي يفشل في تجارب عديدة

بعد أن تباهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من العام الجاري أن بلاده لديها صاروخ جديد متطور يعمل بالطاقة النووية وغير محدود المدى، فشل الأخير في اجتياز تجارب عديدة.

وأفادت مصادر مطلعة على تقرير للاستخبارات الأميركية حول برنامج الأسلحة الروسي لشبكة CNBC بأن الصاروخ الذي وصفه بوتين بأنه خارق لحاجز الصوت بخمس مرات، خضع لأربع تجارب بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير انتهى الأمر في كل منها بتحطمه.

وحسب تقييم الولايات المتحدة، فإن أطول تحليق تجريبي للصاروخ الروسي الجديد بالكاد تجاوز دقيقتين، في حين لم تتعد المسافة التي قطعها 22 ميلا قبل فقدانه السيطرة والتحطم.

وذكرت الشبكة نقلا عن المصادر أن الصاروخ في طور التطوير منذ بداية الألفية الثانية وأنه يستخدم كما يعتقد محركا يعمل بالوقود للانطلاق قبل أن يحول إلى محرك يعمل بالطاقة النووية خلال التحليق.