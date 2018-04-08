روسيا تفرض قيودا على استخدام الإنترنت

كثفت السلطات الروسية حملتها على المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرائجة بهدف محاربة الإرهاب ظاهريا، لكنها في الحقيقة تهدف إلى تكميم أفواه المعارضة، حسب محللين.

وبدء التحرك الروسي هذا الأسبوع لحجب تطبيق الرسائل المشفرة "تليغرام" بعد أقل من شهر من الفوز الذي حققه بوتين في الانتخابات الرئاسية.

وقد صمم تليغرام الذي يحظى بـ200 مليون مستخدم من قبل مطورين روس للالتفاف على السلطات الروسية، وللمفارقة يعد هذا التطبيق المنصة المفضلة لكبار مسؤولي الكرملين.

وتلزم السلطات الروسية مزودي خدمات الإنترنت الحفاظ على جميع بيانات المستخدمين لمدة ستة أشهر، لتزويد السلطات بها عند الطلب.

وبموجب هذا الإجراء، بإمكان السلطات منع استخدام خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية "في بي أن" التي تسمح للمستخدمين بتجاوز الحجب المفروض من السلطات في روسيا عبر محاكاة اتصال من دولة أخرى.

وسيتعين على الشركات الدولية على غرار "فيسبوك" و"تويتر" وغوغل" و"واتساب" و"تليغرام" الراغبة بالاستمرار بالعمل في روسيا، الالتزام بقيود الدولة وإلا فسيتم حجبها.