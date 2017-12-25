قتلى جراء اقتحام حافلة ممرا أرضيا في موسكو

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح الاثنين عندما اقتحمت حافلة صغيرة تابعة للبلدية مدخل ممر للمشاة تحت الأرض غرب العاصمة الروسية موسكو.

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وقال أرتيوم كوليسنيكوف مسؤول لشرطة المرور لوكالة الصحافة الفرنسية إن المعلومات الحالية "تشير إلى خمسة قتلى".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أربعة قتلى ونحو 15 جريحا، وتم توقيف سائق الحافلة، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية.

وأظهرت مشاهد للتلفزيون الروسي الحافلة وقد اصطدمت بسلالم الممر تحت الأرض وقد أدى ذلك إلى دهس العديد من المارة.

وقدم رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبياتنين تعازيه عبر تويتر إلى أقارب الضحايا.

المصدر: وكالات