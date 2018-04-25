موسكو: سنسلم دمشق منظومة دفاع جوي متطورة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن موسكو ستسلم سورية قريبا منظومات دفاع جوية متطورة، من دون أن تحدد طبيعتها.

وقال رئيس إدارة العمليات في قيادة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي في مؤتمر صحافي إن "الخبراء العسكريين الروس سوف يستمرون في تدريب زملائهم السوريين فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الجديدة".

ولم يحدد المسؤول العسكري الروسي نوعية هذه المنظومات، بالتزامن مع صدور تقارير صحافية أفادت بأن موسكو يمكن أن تسلم النظام السوري صواريخ متقدمة مضادة للطائرات من طراز S-300.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد انتقدت في وقت سابق تصريحات روسيا حول احتمال تسليم النظام السوري أنظمة دفاع صاروخي متطورة.

وقالت إن هذا الإجراء يهدف إلى صرف الانتباه عن المذابح التي تسبب بها الرئيس بشار الأسد في غرب سورية، ورفض موسكو وضع حدّ نهائي لتصرفاته في البلاد.