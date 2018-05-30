تغريدة عنصرية الطابع تلغي مسلسلا ذائع الصيت

ألغت شبكة ABC الأميركية الثلاثاء المسلسل الفكاهي "روزان" (Roseanne) بسبب تغريدات عنصرية الطابع لبطلته روزان بار.

وأعلن مدير الشبكة تشانين دانغي في بيان أن "تغريدات روزان مقيتة ومنفرة ولا تتماشى مع قيمنا، وقررنا إلغاء مسلسلها".

روبرت أيغر المدير التنفيذي لشركة ديزني التي تملك ABC، أبدى الموقف ذاته، إذ قال "كان هناك أمر واحد لفعله هنا، وهو الشيء الصواب".

From Channing Dungey, President of ABC Entertainment: "Roseanne's Twitter statement is abhorrent, repugnant and inconsistent with our values, and we have decided to cancel her show."

There was only one thing to do here, and that was the right thing. — Robert Iger (@RobertIger) May 29, 2018

ورغم أن بار معروفة بكتاباتها المثيرة للجدل على تويتر، إلا أنها هذه المرة تجاوزت الخط الأحمر. وقالت روزان في تغريدة ألغتها لاحقا، عن المستشارة السابقة للرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض فاليري جاريت "إذا أنجب الإخوان المسلمون والقردة طفلة ستكون النتيجة فاليري جاريت".

إلغاء المسلسل فورا رغم شعبيته

وتمتع المسلسل الذي أطلقت ABC نسخة جديدة منه في الآونة الأخيرة، بشعبية كبيرة وحصد نسبة مشاهدة هائلة تجاوزت في آذار/ مارس 27.2 مليون متفرج، وفق فوربس.

وجلب المسلسل لـABC عائدات من الإعلانات تصل إلى حوالي 45 مليون دولار هذا العام، فيما يعتقد أنها كانت ستتجاوز 60 مليون في خلال الموسم الثاني.

وكانت حلقات الموسم الثاني من المسلسل في طور التصوير على أن يتم بثها الخريف المقبل. وفيما كانت ABC تعترم إعادة بث الحلقات السابقة من روزان مساء كل ثلاثاء، قررت بعد إلغائه أن تبث مسلسل “The Middle” عوضه.

وتتوالى الجهات التي أعلنت التبرؤ من روزان، بينها الوكالة التي تمثلها، والتي قالت إن "ما كتبته (بار) يتناقض مع قيمنا الأساسية كأفراد وكوكالة وبالتالي أبلغنا روزان بأننا لن نمثلها. اعتبارا من اللحظة لم تعد روزان زبونة لدينا".

وعلى غرار ABC منتجة روزان، أعلنت محطات تبث مسلسلات أميركية وقف بث روزان، بينها Paramount Network وTV Land وCMT وLaff التي قالت في بيان إن "تعليقات بار مقززة وقررنا وقف بث حلقات المسلسل الأصلية فورا".

اعتذار بار

واعتذرت بار الثلاثاء من جاريت وكتبت على تويتر "أعتذر من فاليري جاريت ومن كل الأميركيين. أنا آسفة بصدق للمزحة السيئة بخصوص سياستها ومظهرها. كان قصر نظر من طرفي. سامحيني- مزحتي كانت قليلة الذوق".

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste. — Roseanne Barr (@therealroseanne) May 29, 2018

وفي وقت لاحق وبعدما أعادت تغريد تغريدات آخرين هبوا للدفاع عنها، كتبت "لا تشعروا بالأسف من أجلي. أريد فقط الاعتذار لمئات الأشخاص والكتاب الرائعين (جميعهم لبيراليون) ولممثلين موهوبين فقدوا وظائفهم في مسلسلي بسبب تغريدتي الغبية".

hey guys, don't defend me, it's sweet of you 2 try, but...losing my show is 0 compared 2 being labelled a racist over one tweet-that I regret even more. — Roseanne Barr (@therealroseanne) May 30, 2018

هذا الاعتذار لم يكن كافيا للكثيرين الذين رحبوا بإلغاء المسلسل ودعوا لوقفة صريحة أمام مشكلة العنصرية.

​وأعربت جاريت عن أملها أن يتحول حادث استهدافها بتعليقات عنصرية إلى لحظة يتعلم فيها المجتمع عبرة.

وتأتي هذه القضية على وقع حوادث عنصرية الطابع وقعت في الآونة الأخيرة واستهدفت أميركيين من أصول إفريقية تحديدا، لا لجرم ما بل بسبب لون بشرتهم. فقد أقدمت سيدة على الاتصال بالشرطة بعد أن شاهدت طالبة سوداء في جامعة هارفرد نائمة في صالة تابعة لنزل الجامعة.

وفي حادث آثر استدعت سيدة الشرطة بعدما شاهدت رجلا من أصول إفريقية يدخل عقارا خاليا، ليتبين في ما بعد أن الرجل مطور عقارات كان بصدد الاطلاع على منزل لإعادة تأهيله وحصل على إذن مكتوب من مالكه.

من هي فاليري جاريت؟

تجدر الإشارة إلى أن جاريت تولت منصب مستشارة رفيعة للرئيس أوباما خلال ولايتيه. وقبل ذلك كانت مديرة المالية في حملة أوباما الانتخابية لمجلس الشيوخ في 2004، وأمينة صندوق لجنة العمل السياسي ثم رئيسة فريقه الانتقالي في 2008.

وجاريت المسلمة من أصول إفريقية، ولدت في مدينة شيراز الإيرانية وتحمل إجازة في القانون من جامعة ميشيغن.

دخلت عالم السياسة في 1987 من خلال العمل لصالح رئيس بلدية شيكاغو هارولد واشنطن، أول عمدة من أصول إفريقية للمدينة.

وقبل انضمامها إلى إدارة أوباما، كانت المديرة التنفيذية لشركة العقارات هابيتات.