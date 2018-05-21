وزيرة دنماركية: لا ينبغي للمسلمين العمل خلال رمضان

أكدت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ أنه لا ينبغي للمسلمين العمل خلال شهر رمضان لأن الصوم يشكل مخاطر على السلامة في بعض المهن، ما يجعل هذه الممارسة "خطرة بالنسبة لنا جميعا".

وتساءلت الوزيرة وهي من المناهضين المتشددين للهجرة في حكومة الوسط الدنماركية، في مدونة نشرتها الاثنين صحيفة "بي تي" الدنماركية عن كيفية توافق "فرض ديني بموجب ركن من أركان الإسلام عمره 1400 عام" مع أسواق العمل المعاصرة.

وضربت ستويبرغ بسائقي الحافلات مثلا للعمال الذين يتضررون بسبب الصوم.

وحثت جميع المسلمين على أخذ إجازة عمل خلال شهر رمضان "لتجنب التبعات السلبية على باقي المجتمع الدنماركي".

ووصفت رئيسة اتحاد المسلمين الفنلندي بيا ياردي فكرة الوزيرة بالسخيفة، ولفتت إلى أنه لا يوجد بحث يظهر أن صوم العمال المسلمين يشكل خطرا.

المصدر: أسوشييتد برس