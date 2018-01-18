الإمارات تشكو قطر أمام مجلس الأمن الدولي

أعلنت الإمارات الخميس تقديم شكوى ضد دولة قطر إلى مجلس الأمن الدولي بتهمة "تعريض حياة المدنيين للخطر"، بعد ما قالت إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين إماراتيتين كانتا تحلقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين.

وكانت قطر قد نفت الاتهامات الإماراتية، واتهمتها في المقابل بمحاولة "التغطية" على قضية "الشيخ عبد الله آل ثاني".

و"آل ثاني" هو عضو في العائلة القطرية الحاكمة ومن المتنفذين في الدولة الخليجية، ظهر قبل أيام في فيديو يقول فيه إنه محتجز في الإمارات ويحمل الإمارات مسؤولية حياته"، قبل أن يسمح له بالسفر إلى الكويت.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن "مذكرتي إحاطة قدمتا إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استنادا إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة، إثر ما أقدمت عليه قطر من تعريض حياة المدنيين للخطر".

#الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة إلى رئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قطر.https://t.co/Wuv1W4pH2b#وام pic.twitter.com/WBVNzXOynS — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 18, 2018

واتهمت الإمارات قطر بـ"التصعيد غير المبرر"، و"تعريض الأمن والسلم الدوليين في المنطقة للخطر".

وكانت قطر قد اشتكت قبل أيام من "انتهاكات جوية إماراتية لمجالها الجوي".

وقدمت شكاوى لمجلس الأمن من "تحليق طائرات إماراتية عسكرية في مجال قطر من دون تنسيق".

ونفت الإمارات ذلك بشكل متكرر.

المصدر: وكالات