دعوى قطرية ضد الإمارات

قالت حكومة قطر الاثنين إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وستطالب الدوحة في دعوتها أبوظبي بدفع تعويضات عن أضرار المقاطعة الخليجية، من دون الكشف عن تفاصيل المبلغ الذي تريده.

وتنص الدعوى على أن الإمارات قادت إجراءات أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.

وتقول الحكومة القطرية إن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور عبرها، وأصدرت أوامر لمواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.

وتعتقد قطر أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطر في يونيو/ حزيران 2017، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر التي تقول إن المقاطعة تهدف إلى "الضغط عليها بهدف إلى النيل من سيادتها".