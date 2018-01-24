الخطوط القطرية: سنلتزم بتشديد إجراءات فحص الشحنات

قالت الخطوط الجوية القطرية الأربعاء إنها تجري محادثات مع إدارة أمن النقل الأميركية للامتثال لطلب تشديد الفحوص على شحناتها.

وذكرت متحدثة باسم الخطوط في رسالة بالبريد الإلكتروني "أن الشركة على دراية بمتطلبات فحص الشحنات الجوية الجديدة، وأنها تنسق مع جهات تنظيمية أميركية لضمان الالتزام بالقواعد".

وقررت إدارة أمن النقل الاميركية الاثنين إلزام ست شركات طيران من الشرق الأوسط بينها الخطوط القطرية بتشديد إجراءات فحص الشحنات في مطاراتها بالمنطقة.

وسيتعين فحص وتأمين كل الشحنات من هذه المطارات بموجب بروتوكولات الفحص المتطور للشحنات الجوية.

وقالت إدارة أمن النقل إن معظم المتطلبات تطبقها بالفعل شركات الطيران حول العالم بصورة طوعية.

والشركات والمطارات المستهدفة بالقرار هي الخطوط الجوية القطرية، وطيران الإمارات، والإتحاد للطيران، والخطوط الجوية السعودية، ومصر للطيران، والملكية الأردنية.