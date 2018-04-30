بومبيو يدعو الفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف الاتصالات السياسية، ودعا الفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار.

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان إن "واشنطن منفتحة على ضرورة إيجاد حل ثنائي بين الجانبين".

وأضاف "نحن نعتقد بالتأكيد أن الإسرائيليين والفلسطينيين بحاجة إلى المشاركة السياسية"، مشيرا إلى أن "جميع الأطراف ستتخذ في نهاية الأمر القرار الصحيح في هذا الشأن".

وقال إن الرئيس دونالد ترمب عندما أعلن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، أعلن أيضا أن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا حول الحدود، وأنها ستدعم حل الدولتين إذا وافق الطرفان على ذلك. كما أن الحدود الخاصة بالسيادة الإسرائيلية ومدينة القدس تبقى خاضعة للتفاوض بين الطرفين.

وتعليقا على أحداث العنف التي جرت على حدود قطاع غزة، قال بومبيو إن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".

وفي الشأن السوري، أوضح بومبيو إن الولايات المتحدة "على اتفاق تام" مع الأردن فيما يخص سورية، بما يشمل الحفاظ على "منطقة خفض تصعيد" في الجنوب.

من جهته قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده تعتقد أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو "السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة"، وإن حل الدولتين هو "الطريق الوحيد" للسلام.

والأردن هي المحطة الأخيرة في أول جولة يقوم بها بومبيو منذ توليه منصبه الخميس الماضي، وشملت مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) والسعودية وإسرائيل.