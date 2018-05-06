هجوم يستهدف وزير الداخلية الباكستاني

تعرض وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال الأحد لمحاولة اغتيال أثناء حضوره اجتماعا عاما في إقليم بنجاب وسط البلاد.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية طلال تشودري إن إقبال أصيب برصاصة في الذراع خلال الهجوم الذي وقع في مسقط رأسه بمنطقة ناروال.

وذكر المتحدث باسم الحكومة ميك أحمد خان إن إقبال تجاوز مرحلة الخطر، فيما تمكنت السلطات من القاء القبض على المهاجم.

وقال خان إن الوزير كان يشارك في اجتماع في دائرته الانتخابية في منطقة ناروال عندما أصيب في ذراعه اليمنى.

وأضاف أن "المهاجم كان على وشك أن يطلق رصاصة ثانية عندما تغلب عليه رجال الشرطة والحضور".

ودان رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي الهجوم الذي يأتي فيما تستعد البلاد للانتخابات الفدرالية المقررة هذا الصيف.