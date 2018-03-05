أوسكار 2018.. سابقة في تاريخ الأكاديمية وفائزان يثيران استياء البعض

حصد فيلم " Shape Of Water" أربع جوائز رئيسية من بينها أفضل فيلم في الحفل الـ90 لجوائز الأوسكار الذي أقيم مساء الأحد في ختام موسم المكافآت السينمائية في هوليوود.

وكان الفيلم الذي أخرجه غييرمو ديل تورو ويروي قصة غريبة حول امرأة بكماء تقع في حب كائن مائي أسير، مرشحا في 13 فئة وفاز بجوائز أفضل فيلم، وهي الجائزة الرئيسية، وأفضل عمل مخرج وأفضل ديكور وأفضل موسيقى تصويرية.

للمرة الأولى.. فلمان عربيان ضمن المرشحين

ولم يقف الحظ إلى جانب الفيلمين العربيين واحد من لبنان وآخر من سورية، بعد أن فازا بترشيحين عن فئة الأفلام الأجنبية وفئة الأفلام الوثائقية.

وكان لبنان قد شارك في حفل الأوسكار للمرة الأولى ضمن المنافسين، إذ اختير فيلم “قضية رقم 23″ للمخرج زياد دويري وبطولة عادل كرم بين الأفلام الطامحة إلى نيل الجائزة العريقة عن فئة أفضل فيلم أجنبي التي ذهبت في النهاية للفيلم التشيلي "A Fantastic Woman".

Thank You Lebanon for all the support you showed. And the dream has just started... 🇱🇧🇱🇧🇱🇧 #TheInsult @SehnaouiAntoun @ZiadDoueiri pic.twitter.com/oQKokqUZUb — Adel Karam (@adelkaram9) March 5, 2018

وكذلك كان الحال مع الفيلم السوري "آخر الرجال في حلب"، الذي يروي قصة شباب الدفاع المدني "الخوذات البيضاء" في سورية الذين ضحوا بحياتهم لينقذوا الناس من تحت القصف سواء في حلب أو الغوطة أو غيرهما.

سابقة في تاريخ الجائزة

وحمل الحفل العالمي، مفاجآت هذا العام، إذ فاز جوردن بيل، مخرج وكاتب فيلم "Get Out"، ليصبح أول رجل أسود في تاريخ أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية يفوز بجائزة أفضل سيناريو أصلي.

الفضائح الجنسية تطغى على أجواء الحفل

للسنة الثانية على التوالي، قدم الحفل مقدم البرامج الأميركي الساخر جيمي كيمل. وأتى الحفل بعد أشهر قليلة على انكشاف فضائح جنسية في أوساط هوليوود بعد توجيه عدد كبير من النساء التهم إلى المنتج النافذ هارفي واينستين بالتحرش والاعتداء الجنسي.

وشكل حفل أوسكار هذه السنة فرصة لدعم النساء في أوساط صناعة السينما، مع هيمنة حركتي "مي تو" و"تايم إز آب" ضد التحرش الجنسي وانعدام المساواة بين الجنسين، على حفلات توزيع الجوائز.

وفازت الممثلة فرانسيس مكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دور امرأة غاضبة تسعى للعدالة في فيلم الكوميديا السوداء " Three Billboards Outside Ebbing Missouri".

وعبرت مكدورماند في الفيلم عن الغضب نفسه الذي تعبر عنه حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي.

ورغم هذه الأجواء الرافضة للتحرس الجنسي والعنف ضد النساء، جاء حصول غاري أولدمان على جائزة أفضل ممثل لتأديته دور وينستون تشرشل في فيلم " Darkest Hour"، ليشكل صدمة لـ "مي تو" و "تايم إز آب"، إذ أن الرجل متهم من قبل زوجته السابقة بالعنف الأسري.

فقد ذكرت في وثائق الطلاق في 2001 أن أولدمان ضربها بعنف وحاول خنقها أمام أطفالها إثر خلاف عائلي. ونفى الممثل تلك الاتهامات ولم يواجه تهما بشأنها.

وشكل حصول لاعب كرة السلة السابق كوبي براينت على جائزة أوسكار لأفضل فيلم قصير للرسوم المتحركة "Dear Basketball" الذي انتج على أساس قصيدة كتبها اللاعب عام 2015 معلنا فيها تقاعده، صدمة أخرى للحركات الداعمة للنساء.

فقد اعتقل براينت عام 2003 بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة في فندق اتهمته باغتصابها، قبل أن تسقط التهمة إثر رفض المدعية عرض إفادتها أمام محكمة.

ولم ينف براينت في حينها إقامته علاقة جنسية مع الموظفة، لكنه قال إنها كانت بموافقتها. وقام الطرفان بتسوية القضية في إطار اتفاق دفع براينت بموجبه مبلغا للسيدة.

فوز الرجلين بالأوسكار كانت بمثابة الصفعة للمنادين بالمساواة بين الجنسين ووقف ظاهرة الاعتداءات الجنسية في هوليوود، وكأنهم في واد واللجنة المشرفة على الجوائز في واد آخر.