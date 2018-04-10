غوغل تحتفي ببطل 'لورنس العرب'

اختار عملاق محركات البحث غوغل الثلاثاء الاحتفاء بالفنان العالمي المصري الأصل عمر الشريف في الذكرى الـ86 لمولده، ووضع رسما للراحل على صفحته الرئيسية.

الشريف الذي كان يتمتع بشهرة واسعة في وطنه بعد مشاركته في أكثر من 12 فيلما، تألق إثر ظهوره في "لورنس العرب" عام 1962 وأصبحت له شهرة في هوليوود.

وسامته والجاذبية التي اشتهر بها على الشاشة ساهمت في لعبه أدوارا بطولية في أفلام عالمية بينها دكتور زيفاغو الذي كان وراء ترشيحه لجائزة أوسكار.

ولد الشريف في مدينة الإسكندرية عام 1932 من أبوين مسيحيين أصلهما من لبنان وسورية. وكان اسمه ميشال ديميتري شلهوب.

درس الرياضيات والفيزياء في جامعة القاهرة وكان يتحدث خمس لغات بطلاقة. بعد تخرجه، عمل لفترة قصيرة في شركة الأخشاب التي كان يملكها والده قبل أن يخوض تجربته في عالم الأفلام.

بدايات الشريف الفنية كانت مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "صراع في الوادي" إلى جانب الممثلة فاتن حمامة التي توجت علاقته بها في ما بعد بالزواج عام 1955. وأنجبا معا ابنا واحدا هو طارق.

زواج الفنانين استمر 19 عاما قبل أن ينتهي في 1974. لم يتزوج الشريف بعده رغم أنه قال في تصريحات إنه تلقى 3000 عرض زواج في الأسبوع الافتتاحي لفيلم دكتور زيفاغو.

وخلال مشواره الفني، فاز الشريف بثلاث جوائز غولدن غلوب، بينما عرف بعيدا عن شاشة السينما كلاعب شطرنج بمستوى عالمي ولاعب قمار معروف عالميا.

وفي 2007 قال في إحدى المقابلات إن الإنجازات الفنية التي حققها في حياته "منحته المجد، لكن جلبت له الوحدة أيضا".

توفي الفنان القدير في منزله في القاهرة في 2015 بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكان في الـ83 من عمره.