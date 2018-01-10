ألمانيا.. دعوات لتضمين برامج اللاجئين زيارات إلى نصب ضحايا النازية

قال رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر الأربعاء إنه يدعم مقترحا قدمته السناتورة الألمانية من أصل فلسطيني سوسن شبلي ويقضي بوجوب زيارة اللاجئين الجدد إلى ألمانيا، للنصب التذكارية لمعسكرات الاعتقال النازية.

وأوضح شوستر في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" أن "الناس الذين فروا إلينا والذين شردوا يمكنهم أن ينموا التعاطف لديهم في مثل هذه المزارات".

وكانت شبلي قد قالت الأحد لصحيفة "بيلد" إنه "من المنطقي أن على كل من يعيش في هذا البلد أن تفرض عليه زيارة أحد النصب التذكارية لمعسكرات الاعتقال مرة على الأقل".

وأضافت أن هذه الزيارات يجب أن تشمل أيضا المهاجرين كجزء من برامج الدمج الإجبارية لهم في المجتمع.

وأوضحت متحدثة باسم المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين أن برنامج دمج المهاجرين يحتوي بالفعل على قسم متعلق بتبعات الحكم النازي.

واستقبلت ألمانيا نحو مليون لاجئ من الشرق الأوسط وإفريقيا فروا من الحروب والفقر. وتمثل معاداة السامية في البلاد التي يعيش فيها نحو 200 ألف يهودي، مسألة حساسة رغم مرور أكثر من 70 عاما على محرقة اليهود (الهولوكوست).