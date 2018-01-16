ناتو: سنغير دور قواتنا في العراق

أعلن حلف شمال الأطلسي الثلاثاء أن دور قوات ناتو في العراق وسورية سيتغير خلال الفترة المقبلة، بعد هزيمة تنظيم داعش في هذين البلدين.

وقال رئيس اللجنة العسكرية في ناتو الجنرال بيتر بافل في تصريح قبيل انعقاد جلسة مغلقة مع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، إن الحملة العسكرية في العراق وسورية لم تنته بعد، لكنها ستنتقل إلى مرحلة جديدة "تتمثل في تقليل العمليات القتالية وزيادة جهود تحقيق الأمن والاستقرار".

وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أن عدد مقاتلي التنظيم في سورية والعراق أصبح أقل من ألف، بعد القضاء على معظم عناصره واستعادة نحو 98 في المئة من الأراضي التي استولى عليها في السنوات الماضية.

يشار الى أن العراق أعلن في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي تحقيق النصر على تنظيم داعش الذي كان قد سيطر في عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة الأراضي العراقية.​

وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي قال لـ"راديو سوا" في وقت سابق إن العراق عقد اتفاقا مع ناتو لدعم قوات الحدود وتجهيزها بأسلحة ومعدات متطورة تسهم في منع تسلل المسلحين إلى داخل الأراضي العراقية.