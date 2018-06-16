مغاربة يواسون بوحدوز بعد الهزيمة: مسامحينك!

"أريد الاعتذار للفريق، وللمشجعين ولـ35 مليون شخص في المغرب. من الآن أنا الغبي، ولكنني سأتعامل مع الموقف لأنني أمارس هذه الرياضة لسنوات عديدة"، بهذه الكلمات عبر اللاعب المغربي عزيز بوحدوز عن أسفه لتسجيله هدف الفوز لإيران خطأ في مرمى منتخب بلاده. ليرد عليه مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لا عليك".

​وكان المغرب قد خسر أمام المنتخب الإيراني بهدف للاشيء، سجله المهاجم عزيز بوحدوز ضد مرماه في ختام الوقت بدل الضائع. ليصبح المنتخب المغربي في وضع صعب للتأهل إلى الدور المقبل في المونديال الروسي، خاصة وأن منافسيه في المجموعة الثانية هما إسبانيا والبرتغال.

وكتب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل مؤثرة، تواسي المنتخب المغربي بعد حظه السيئ. إلى جانب جمل محبة ومساندة لبوحدوز عبر هاشتاغ يحمل اسمه، في حين ينتظر مدونون آخرون خبرا مطمئنا عن اللاعب بعد انتشار أخبار عن تدهور صحته.

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ولفت مغربي إلى ضرورة تشجيع بوحدوز "لأنه أكيد يمر من مرحلة نفسية جد صعبة يجب على الجمهور المغربي أن يهتف باسمه في مقابلة البرتغال". مشيرا إلى أن بوحدوز "لم يتلق رشوة مقابل التسجيل ضد مرماه حتى نشن عليه هذه الحملة الشرسة".

مدون آخر علق قائلا "بوحدوز أخطأ كما يخطئ كبار اللاعبين في مقابلات حاسمة، في عالم الكرة لا يمكن توقع ما سيحدث".

وكتب مغربي آخر "خسارة المغرب أمام إيران ليست نهاية العالم، و بوحدوز لم يرتكب جريمة".

وغير عدد من المغاربة صور حساباهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى مهاجم منتخبهم بوحدوز، تعبيرا عن تضامنهم معه، ومن بينهم أمينة التي كتبت "كلنا كنوقعو فالخطأ و حنا مسامحينك".

وفي السياق نفسه كتب آخر "كرة القدم هي هادي.. الأخطاء فيها واردة، اللاعبين رغم كل شيء كايلعبو بالنفس والروح والقتالية.. برافو عليكم وحظ موفق في المقابلات القادمة.. كاين الأمل".

المصدر: أصوات مغاربية.