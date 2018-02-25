طرح مذكرات ميشيل أوباما في نوفمبر المقبل

ستخرج مذكرات السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما للنور في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب ما أعلنت عبر "تويتر".

وغردت أوباما الأحد قائلة إن الكتاب يحمل عنوان "Becoming"، ووصفته بأنه "تجربة شخصية للغاية".

Writing BECOMING has been a deeply personal experience. I talk about my roots and how a girl from the South Side found her voice. I hope my journey inspires readers to find the courage to become whoever they aspire to be. I can't wait to share my story. https://t.co/d7DxEG85NK — Michelle Obama (@MichelleObama) February 25, 2018





وكانت السيدة الأولى وزوجها الرئيس السابق باراك أوباما قد توصلا إلى اتفاق مشترك العام الماضي مع دار نشر بنغوين راندوم هاوس لنشر مذكراتهما. ويعتقد أن الصفقة تبلغ قيمتها ما يزيد على 30 مليون دولار.

وعادة ما تحقق مذكرات السيدات الأوائل مبيعات جيدة.

وكان كتاب ميشيل أوباما الوحيد السابق نشر في 2012 تحت عنوان "American Grown".

ولم يحدد الرئيس السابق باراك أوباما موعدا لنشر مذكراته بعد.