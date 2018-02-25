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من أميركا

طرح مذكرات ميشيل أوباما في نوفمبر المقبل

ميشيل أوباما

ستخرج مذكرات السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما للنور في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب ما أعلنت عبر "تويتر".

وغردت أوباما الأحد قائلة إن الكتاب يحمل عنوان "Becoming"، ووصفته بأنه "تجربة شخصية للغاية".



وكانت السيدة الأولى وزوجها الرئيس السابق باراك أوباما قد توصلا إلى اتفاق مشترك العام الماضي مع دار نشر بنغوين راندوم هاوس لنشر مذكراتهما. ويعتقد أن الصفقة تبلغ قيمتها ما يزيد على 30 مليون دولار.

وعادة ما تحقق مذكرات السيدات الأوائل مبيعات جيدة.

وكان كتاب ميشيل أوباما الوحيد السابق نشر في 2012 تحت عنوان "American Grown".

ولم يحدد الرئيس السابق باراك أوباما موعدا لنشر مذكراته بعد.

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