مانشستر سيتي يحرز كأس رابطة الأندية المحترفة الإنكليزية

أحرز مانشستر سيتي لقب مسابقة كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة لكرة القدم بفوزه على أرسنال بثلاثية نظيفة الأحد في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وسجل الأهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (19) والبلجيكي فنسان كومباني (58) والإسباني دافيد سيلفا (65).

وهذا هو اللقب الأول لسيتي تحت إشراف مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق مريح يبلغ 13 نقطة، قبل مواجهته أرسنال مجددا الخميس المقبل في ختام المرحلة الثامنة والعشرين.

وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا، خطا مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي بعد أن اكتسح بازل السويسري برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ 16.