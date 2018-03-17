10 معالم مغاربية للتاريخ.. يجب أن تعرفها

تزخر المنطقة المغاربية بعدد كبير من المعالم التاريخية التي تستمد عراقتها من عبق التاريخ، ومن ارتباطها بدول تعاقبت على حكمها، ما يجعلها من أبرز الوجهات السياحية التي لا يمكن للزائر أن يأتي للمنطقة من دون أن يزورها.​

صومعة حسان

تعد من أبرز معالم العاصمة المغربية الرباط، شُيدت خلال عهد الدولة الموحدية، يصل ارتفاعها إلى 180 مترا، صنفتها "منظمة اليونسيكو" تراثا عالميا، نظرا لطبيعتها المعمارية الأصيلة، وتفرد الصومعة بالمقارنة مع غيرها من المآثر التاريخية.

الصومعة، التي بناها السلطان يعقوب الموحدي، يقع بجانبها مسجد كبير، كما يوجد فيها ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.

جامع الكتبية

يقع في مدينة مراكش وسط المغرب، بني أيضا خلال عهد حكم الموحدين سنة 1147، واستُوحي اسمه من المكان الذي بني قربه، وهو مكان كان يشتغل فيه الكُتبيون والخطاطون.

وينهل هذا الجامع من فن المعمار الأندلسي، كما يضم 17 رواقا وتبلغ مساحته 5300 مترا مربعا، استكمل بناؤه سنة 1158 ما يجعله من أبرز معالم "المدينة الحمراء"، ووجهة لعدد كبير من السياح الأجانب.

قصبة الجزائر

تعد من أبرز معالم العاصمة الجزائر، كانت مركزا رئيسيا للعثمانيين خلال فترة حكمهم للجزائر، وتضم عددا كبيرا من القصور كـ"قصر الداي" و"دار عزيزة" بالإضافة إلى "قصر الرياس"، ومساجد عديدة أبرزها "الجامع الكبير."

يعود تاريخ هذه القصبة إلى 2000 سنة، وقد عرفت تحولات كثيرة منذ عهد الصنهاجيين مرورا بفترة الحكم العثماني وصولا إلى فترة الاستعمار الفرنسي.

كاتدرائيةالسيدة الأفريقية Notre-Dame d'Afrique) )

تأسست سنة 1872، وتعد الكاتدرائية الأبرز في الجزائر. أشرف الفرنسيون على بنائها بعد احتلالهم للجزائر، وصنفتها "منظمة اليونسيكو" واحدة من أبرز المعالم التاريخية في الجزائر في لأيلول/سبتمبر من سنة 2012.

حملت هذه الكاتدرائية لواء التعايش بين المسلمين والمسيحيين، ومن أبرز الأدلة على ذلك، عبارة "سيدتنا الأفريقية تصلي لنا وللمسلمين أيضا"، المخطوطة على أحد جدرانها.

مدينة القيروان

القيروان مدينة انضمت إلى قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"، يعود تاريخها إلى الحضارة البونيقية، أولى حضارات البحر المتوسط الغربية، وهي الحضارة القادمة من الشرق الأوسط لكنها تأقلمت في أفريقيا وأقامت الإمبراطورية، التي امتدت من سردينيا إلى إسبانيا، ويمكن مشاهدة آثار المدينة القديمة من القيروان، كما يمكن التعرف على شوارعها وبيوتها العريقة.

متحف باردو

هو أقدم وأهم المتاحف التونسية. أقيم منذ أكثر من قرن داخل قصر من قصور البايات، شيد الجزء الأكبر منه في منتصف القرن 19، وأدخلت عليه ترميمات وتحسينات لمواكبة تزايد زائريه.

يحتوي هذا المتحف على آلاف الحفريات التي اكتشفت في البلاد خلال القرنين 19 و20، وهي مجمّعة في أقسام وموزعة على حوالي 50 قاعة ورواقا لتعطي صورة عن المراحل التي قطعتها تونس من عصر ما قبل التاريخ إلى أواسط القرن الماضي.

مدينة صبراتة

تعد من أقدم المدن في البلدان المغاربية. فبعد تأسيسها من قبل الفينيقيين تعاقب عليها الرومان والوندال والبيزنطيون، والدول التي تبعتهم بعد دخول الإسلام للمنطقة.

تطل المدينة على البحر الأبيض المتوسط، وتعد من أبرز مدن ليبيا منذ مئات السنين، وهي مركز اقتصادي قوي، تعرض عدد من مآثرها للتخريب والتهريب على يد الجماعات والمليشيات بعد الثورة الليبية التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي.

مدينة شحات

تأسست سنة 631 قبل الميلاد لتكون إحدى أقدم المدن. كانت شاهدة على مختلف حقب الحكم التي مرت في ليبيا بداية مما يسمى "العصر الملكي" أيام تأسيسها. وكانت نسخة طبق الأصل من معمار الحضارة اليونانية حيث كانت تضم عددا من المعابد والقلاع أبرزها قلعة " الأكرابوليس".

مدينة شنقيط

من أبرز المعالم الموجودة في موريتانيا. صنفتها "اليونسكو" تراثا عالميا مهددا بالنظر إلى "التهميش" الذي طالها. تبعد عن العاصمة نواكشوط بحوالي 530 كيلومتر، وتضم عددا كبيرا من المكتبات فيها خطوطات تعود لأكثر من ألف سنة.

وكانت المدينة قبل دخول الاستعمار الفرنسي للبلاد، من أبرز المدن، لكن زحف الرمال أضحى من أبرز العوامل التي تهدد المدينة.

مدينة وادان

تعد من بين أول المدن في موريتانيا، شيدت سنة 1142. تعود تسميتها إلى موقعها حيث يحدّها واديان، الأول "وادي علم" والثاني "وادي النخل".

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية للأنباء فإن "وادان" تتوفر على ممثلية للمؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة، تحتوي على الكثير من المخطوطات النادرة والكتب النفيسة، كما تتوفر على مقدرات سياحية وثقافية هائلة مثل "المدينة القديمة" و"كلب الريشات.

المصدر: أصوات مغاربية