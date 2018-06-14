هجوم يستهدف منشآت نفطية في ليبيا

كشف مصدر عسكري أن مسلحين هاجموا الخميس منشآت نفطية خاضعة لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا، حيث أضرموا النار في خزان نفط واحد على الأقل.

وشنت "كتائب دفاع بنغازي" الذين طردتهم قوات حفتر من بنغازي الهجوم على خزانات النفط.

وقال متحدث باسم قوات حفتر إنه تم صد الهجوم وإن "القوات الجوية تطارد الكتائب الإرهابية التي لاذت بالفرار".

وسيطرت قوات حفتر في أيلول/سبتمبر على أربع منشآت نفطية رئيسية هي الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة.

وكانت قد وقعت مواجهات في جنوب المنشآت النفطية في راس لانوف والسدرة والتي تعرضتا لأضرار كبيرة نتيجة المعارك بين الجانبين في 2016 و2017.

وتنقسم ليبيا بين سلطتين: حكومة وفاق في طرابلس يعترف بها المجتمع الدولي وحكومة موازية في الشرق مرتبطة بحفتر.