ارتفاع الحصيلة إلى 34 قتيلا في هجوم بنغازي المزدوج

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم المزدوج الذي استهدف مسجدا في بنغازي في ليبيا إلى 34 قتيلا وعشرات الجرحى، بحسب حصيلة جديدة أوردتها مصادر طبية الاربعاء.

ووقع الهجوم مساء الثلاثاء عندما انفجرت سيارة مفخخة أثناء خروج المصلين من مسجد في حي السليماني، ثم انفجرت سيارة ثانية بعد نصف ساعة في المنطقة ذاتها موقعة قتلى في صفوف قوات الأمن والمدنيين.

وقالت متحدثة باسم مستشفى الجلاء في بنغازي إن المستشفى تسلم 25 جثة واستقبل 51 جريحا بعد الهجوم، فيما أعلن مركز بنغازي الطبي أنه استقبل تسع جثث أخرى و36 جريحا.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 22 شخصا. ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة الحالية لأن العديد من الجرحى في حالة حرجة، كما تقول المصادر الطبية، بالإضافة إلى إن ضحايا آخرين أدخلوا إلى مستشفيات خاصة.

والمسجد الذي وقع الهجوم قربه معروف بأنه معقل للجماعات السلفية التي قاتلت المتشددين في بنغازي إلى جانب قوات الفريق خليفة حفتر.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة في بنغازي العقيد ميلود الزوي إن أحمد الفيتوري آمر سرية القبض والتحري الخاصة التابعة للقيادة العامة لقوات حفتر قتل في الهجوم.

وشهدت بنغازي التي كانت معقل الثورة الليبية ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي أعمال عنف خلال الفترة الماضية استهدفت دبلوماسيين وقوات أمن، وكان أبرزها الهجوم على القنصلية الأميركية في 2012 الذي أسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.