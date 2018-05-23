البرلمان اللبناني.. بري رئيسا

صوت مجلس النواب اللبناني الجديد الأربعاء على إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا له.

وانطلقت في وقت سابق الجلسة الأولى للبرلمان الجديد التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبه.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجلسة عقدت بحضور جميع الأعضاء. وحصل بري على 98 صوتا من بين 128، ليصبح رئيسا للبرلمان لأربع سنوات قادمة.

وكان بري الحليف الأبرز لحزب الله، المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان التي تكون في إطار العرف البرلماني للطائفة الشيعية.

ويشغل بري الذي يتمتع بشعبية كبيرة في المناطق الشيعية، منصب رئيس مجلس النواب منذ عام 1992. ومنذ ذاك الحين، فاز جميع المرشحين على لوائحه بمقاعد في البرلمان.

وفاز تحالف حركة أمل التي يقودها بري مع حزب الله في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من الشهر الجاري، بـ26 مقعدا من أصل 27 مقعدا تعود للطائفة الشيعية في البرلمان اللبناني.