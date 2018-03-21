تستثني دولا عربية.. مبادرة لبنانية حول أولاد الأجانب

طرح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مبادرة قال إنها تهدف إلى القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، تتضمن إعطاء أولاد المواطنة المتزوجة من أجنبي، الجنسية اللبنانية.

وتستثني المبادرة الجديدة أولاد اللبنانيات المتزوجات من رجال يحملون إحدى جنسيات دول الجوار.

#باسيل: اتقدم كوزير خارجية ومنتشرين بمشروع قانون لتعديل القانون الصادر عم ١٩٢٥ لمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني ومساواة الرجل بها باستثناء دول الجوار للبنان لمنع التوطين وما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 21, 2018

وقال الوزير في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في لبنان، مشيرا إلى أن استثناء دول الجوار اللبناني يستند إلى الدستور الذي "يحظر التوطين، وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين".

ويشمل هذا الاستثناء ضمن المبادرة أولاد اللبنانيات المتزوجات من سوريين أو فلسطينيين، وربما أيضا أبناء المتزوجات من عراقيين وأردنيين ومصريين.

#باسيل من الخارجية: اعتبرت منذ اليوم الاول ان مفهوم "اللبنانية" هو ما يجمعنا كلبنانيين وتقدمنا بمجموعة خطوات منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 21, 2018

#باسيل: في قوانيننا اللبنانية حالات غريبة غير مقبولة وغير منطقية ما يدفعنا الى محاولة معالجتها — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 21, 2018

ولقيت المبادرة ردود فعل منتقدة على موقع تويتر وصلت إلى حد وصف الوزير بأنه "عنصري".

الدستور اللبناني، بنسخته الحالية، يضمن المساواة بين جميع المواطنين اللبنانيين من حيث الحقوق والواجبات. الوزير #جبران_باسيل يطرح تبديل عنصرية حالية (تجاه المرأة) بأخرى (تجاه ما سمّاه دول الجوار). هذا الاقراح غير دستوري وهدفه انتخابي بحت. pic.twitter.com/oACEiCt68Q — Khalil Rammal (@khalil_rammal) March 21, 2018

إذا تجسّدت العنصريّة رجلاً فسوف يكون جبران باسيل. https://t.co/NH9UM1S1eY — بلال شعيتو (@bilal83cheaito) March 21, 2018