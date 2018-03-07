عدد قياسي للمرشحات في الانتخابات اللبنانية

بلغ عدد المرشحين للانتخابات التشريعية في لبنان المقررة في أيار/مايو المقبل نحو ألف مرشح.

وتشهد مرحلة الترشح هذه مشاركة قياسية من المرأة، إذا قدمت 111 امرأة وثائق للترشح.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن وزارة الداخلية قولها إن المرشحين سيتنافسون على 128 مقعدا في المجلس النيابي.

ويشكل عدد النساء المرشحات سابقة في لبنان، بعدما اقتصر عددهن على 12 فقط من إجمالي 706 مرشحين تقدموا بطلبات ترشحهم في الانتخابات الأخيرة في عام 2009.

ومن بين النساء المرشحات عدد كبير من الناشطات في المجتمع المدني وإعلاميات وحقوقيات يقدمن ترشيحهن للمرة الأولى.

وتجرى في لبنان في أيار/مايو المقبل انتخابات برلمانية هي الأولى منذ العام 2009، بعدما مدد المجلس الحالي ولايته لمرتين خلال السنوات الماضية جراء التوترات الأمنية والفراغ السياسي.

وتتوزع مقاعد البرلمان في لبنان، الذي ينتمي سكانه إلى 18 طائفة، مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، في عرف فريد من نوعه في المنطقة العربية.