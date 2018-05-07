نتائج أولية للانتخابات اللبنانية

أظهرت نتائج أولية غير رسمية للانتخابات اللبنانية فوز حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه بأكثر من نصف مقاعد البرلمان، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية لبنانية.

وحصل حزب الله والجماعات والشخصيات المنتمية إليه على 67 مقعدا من أصل 128، وفقا لحسابات أجرتها وكالة رويترز استنادا إلى النتائج الأولية التي تم الحصول عليها من السياسيين والحملات الانتخابية للمرشحين ونشرتها وسائل الإعلام.

وأظهرت النتائج غير الرسمية أن السنة الذين يدعمهم حزب الله حققوا نتائج جيدة في مدن بيروت وطرابلس وصيدا، وهي معاقل لتيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري.

لكن حزب الله مني بخسائر في أحد معاقله وهي دائرة بعلبك-الهرمل الانتخابية، حيث حصل معارضوه على مقعدين من أصل 10 هناك، أحدها ذهب لحزب القوات اللبنانية، بينما نال تيار المستقبل المقعد الآخر.

وأشارت النتائج غير الرسمية كذلك إلى أن الحريري المدعوم من الغرب سيخرج بوصفه السياسي السني الأقوى بحصوله على أكبر كتلة في البرلمان، ما يجعله المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة رغم خسارته لمقاعد في معاقله.

وحقق حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله مكاسب مهمة، حيث تضاعف تمثيله إلى 15 مقعدا بعد أن كانت ثمانية في البرلمان السابق، وفقا لمؤشرات غير رسمية.

وفاز فيصل كرامي، ابن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق عمر كرامي المؤيد لسورية، بمقعد للمرة الأولى، في حين فازت مرشحتان مستقلتان بمقعدين في بيروت.

وبلغت نسبة الإقبال 49.2 في المئة مقارنة مع 54 في المئة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت قبل تسعة أعوام.

ومن المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة، مثل المنتهية ولايتها، تشمل جميع الأحزاب الرئيسية، ويتوقع أيضا أن تستغرق المباحثات حول المناصب الوزارية بعض الوقت.