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أزمة جديدة في لبنان بسبب فيديو مسرب لباسيل

صور تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في لبنان

فجر مقطع فيديو مسرب لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وصف فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ"البلطجي"، موجة من الاحتجاجات العنيفة في شوارع العاصمة بيروت.

وقام مناصرو حركة أمل التي يرأسها بري بإحراق الإطارات وحاويات النفايات، ومن ثم حاصروا المركز الرئيسي للتيار الوطني الحر الذي يتزعمه باسيل، في منطقة ميرنا الشالوحي ورفعوا أعلام حركة أمل وصور زعيمها نبيه بري، حسبما ذكرت مراسلة "الحرة".

صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل للاحتجاجات في بيروت
صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل للاحتجاجات في بيروت

وأصدر التيار الوطني الحر من جانبه بيانا اتهم فيه عناصر حركة أمل بشن هجوم على مقر التيار، ودعا أنصاره إلى عدم القيام بأي رد فعل وترك معالجة الأمر للقوى الأمنية فقط.

​وحث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الهدوء، مشيرا إلى أن لبنان ليس بحاجة إلى مزيد من التصعيد.​

ويأتي ذلك وسط تصاعد نزاع بين الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري بسبب مرسوم بترقية عدد من أفراد الجيش.

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