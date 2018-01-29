أزمة جديدة في لبنان بسبب فيديو مسرب لباسيل

فجر مقطع فيديو مسرب لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وصف فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ"البلطجي"، موجة من الاحتجاجات العنيفة في شوارع العاصمة بيروت.

وقام مناصرو حركة أمل التي يرأسها بري بإحراق الإطارات وحاويات النفايات، ومن ثم حاصروا المركز الرئيسي للتيار الوطني الحر الذي يتزعمه باسيل، في منطقة ميرنا الشالوحي ورفعوا أعلام حركة أمل وصور زعيمها نبيه بري، حسبما ذكرت مراسلة "الحرة".

وأصدر التيار الوطني الحر من جانبه بيانا اتهم فيه عناصر حركة أمل بشن هجوم على مقر التيار، ودعا أنصاره إلى عدم القيام بأي رد فعل وترك معالجة الأمر للقوى الأمنية فقط.

لبنان.. هل تتجاوز حرب "البلطجة" حدود وسائل التواصل؟ pic.twitter.com/eizhViKbdV — الحرة (@alhurranews) January 29, 2018

​وحث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الهدوء، مشيرا إلى أن لبنان ليس بحاجة إلى مزيد من التصعيد.​

استقرار لبنان يجب أن يتقدم على أي أمر آخر، وثقتي كبيرة بوجود قيادات حكيمة بوزن فخامة الرئيس ودولة الرئيس، نستطيع أن نتحمّل إلى جانبها مسؤولية دفع الأخطار عن بلادنا وإخماد الحريق الكلامي الذي تشتعل به المواقع والنفوس. ٤/٤ — Saad Hariri (@saadhariri) January 29, 2018

ويأتي ذلك وسط تصاعد نزاع بين الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري بسبب مرسوم بترقية عدد من أفراد الجيش.