Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

الكويت تطرد سفير الفلبين

مكتب العمالة المنزلية في الكويت

طلبت الكويت الأربعاء من السفير الفلبيني ريناتو أوفيلا مغادرة أراضيها خلال مدة أقصاها أسبوع، على خلفية تصاعد حدة أزمة الخادمات الفلبينيات في الكويت.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان إن "الوزارة استدعت السفير الفلبيني للتشاور الأربعاء وأبلغته بأنه شخص غير مرغوب فيه".

واستدعت الخارجية الكويتية أيضا سفيرها لدى مانيلا مساعد الذويخ للتشاور.

وكانت الفلبين قد قدمت الثلاثاء اعتذارا رسميا للكويت بعد تداول مقاطع فيديو تظهر موظفين في سفارتها يساعدون في تهريب خادمات فلبينيات من أماكن عملهن في الكويت.

واعتبرت الكويت "إنقاذ" السفارة للخادمات انتهاكا لسيادتها، ما يزيد من التوتر القائم أصلا بين البلدين منذ مقتل خادمة فلبينية في الكويت والعثور على جثتها مخبأة في ثلاجة في شباط/فبراير الماضي.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG