الكويت تطرد سفير الفلبين

طلبت الكويت الأربعاء من السفير الفلبيني ريناتو أوفيلا مغادرة أراضيها خلال مدة أقصاها أسبوع، على خلفية تصاعد حدة أزمة الخادمات الفلبينيات في الكويت.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان إن "الوزارة استدعت السفير الفلبيني للتشاور الأربعاء وأبلغته بأنه شخص غير مرغوب فيه".

واستدعت الخارجية الكويتية أيضا سفيرها لدى مانيلا مساعد الذويخ للتشاور.

وكانت الفلبين قد قدمت الثلاثاء اعتذارا رسميا للكويت بعد تداول مقاطع فيديو تظهر موظفين في سفارتها يساعدون في تهريب خادمات فلبينيات من أماكن عملهن في الكويت.

واعتبرت الكويت "إنقاذ" السفارة للخادمات انتهاكا لسيادتها، ما يزيد من التوتر القائم أصلا بين البلدين منذ مقتل خادمة فلبينية في الكويت والعثور على جثتها مخبأة في ثلاجة في شباط/فبراير الماضي.