بيونغ يانغ وصول تتفقان على إجراء محادثات عسكرية

اتفقت كوريا الشمالية والجنوبية الثلاثاء على إجراء محادثات عسكرية لإزالة التوتر في شبه الجزيرة، وذلك في أعقاب اللقاء الأول بين الجانبين منذ عامين.

وقال بيان مشترك إن الطرفين اتفقا على نزع فتيل التوتر العسكري الحالي، وإجراء محادثات عسكرية حول المسألة.

البيان أكد أيضا أن رياضيين ومسؤولين من الشمال سيشاركون في الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها صول في شباط/فبراير المقبل.

وأوضح أن الجانب الكوري الشمالي سيرسل وفدا من اللجنة الأولمبية الوطنية مع رياضيين ومشجعين وفنانين ومراقبين وفريق استعراضي للتايكواندو وصحافيين، على أن تؤمن كوريا الجنوبية المرافق والتسهيلات الضرورية.

وأعادت الكوريتان مطلع هذا الشهر العمل بالخط الساخن الحدودي المتوقف بينهما منذ 2016، وأعيد تشغيل قناة الاتصال في قرية بانمونجوم الحدودية حيث وقعت الهدنة في نهاية حرب الكوريتين (1950-1953) بعد سنتين تقريبا على إغلاقها.

وأجرت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة العديد من عمليات إطلاق الصواريخ وتجربة نووية سادسة في أيلول/سبتمبر 2017، مواصلة بذلك طموحاتها العسكرية على الرغم من الاعتراضات والإدانات الدولية.