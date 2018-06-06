الأردن.. النقابات توقف إضرابها وتمهل الحكومة

علقت النقابات في الأردن إضرابا بدأته صباح الأربعاء احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أطاح حكومة هاني الملقي مطلع الأسبوع.

قال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس في تصريح لموقع "راديو سوا"، إنه تم التوصل الى اتفاق بين النقابات المهنية يقضي بوقف الإجراءات التصعيدية تجاه مشروع القانون وإعطاء الحكومة الجديدة فرصة لبحثه من جديد".

اقرأ أيضا: أزمة الأردن.. بدء إضراب النقابات

وأضاف العبوس أن النقابات بانتظار تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وإجراء حوار وطني حول مشروع القانون حسب ما جاء في كتاب التكليف من العاهل عبد الله الثاني لرئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز.

ودعا العبوس الجميع إلى الالتزام بوقف الإضراب والاحتجاجات إلى حين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة والتباحث معها بشأن مشروع القانون الجديد، إضافة الى بحث تعديلات نظام الخدمة المدنية التي تهدد الأمن الوظيفي للموظفين، حسب قوله.

ونفى المسؤول النقابي وجود صفقات لتعيين نقابيين بمناصب وزارية في الحكومة الجديدة، مؤكدا الالتزام بالعمل كنقباء لحماية مصالح أعضاء النقابات.

وشهد الأردن منذ الأربعاء الماضي احتجاجات بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل، استقالت حكومة هاني الملقي على إثرها، وتم تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة والتي لم يعلن عن اسماء الوزراء فيها.