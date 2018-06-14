حكومة جديدة في الأردن تضم سبع وزيرات

أدت حكومة عمر الرزاز اليمين الدستورية الخميس أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني.

ضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي الذي استقال الأسبوع الماضي إثر احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل.

وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء. وكان المعشر قد شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974، وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.

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وضمت التشكيلة الجديدة للحكومة لأول مرة في تاريخ المملكة سبع وزيرات هن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة "الغد" المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية، وبسمة النسور وزيرة للثقافة، وهالة بسيسو لطوف وزيرة للتنمية الاجتماعية، ومجد شويكة وزيرة لتطوير القطاع العام.

وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية والبحث عن وسائل بديلة لتلبية التزامات عمان أمام صندوق النقد الدولي على رأس أولويات حكومة الرزاز.