مصرع نائب أردني وأربعة من أفراد عائلته

لقي نائب أردني مصرعه في حادث سير في منطقة الكرك جنوب عمان، تسبب أيضا في مقتل أربعة من أفراد أسرته.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر أمني قوله الأحد إن "النائب محمد عايد العمامرة وزوجته وثلاثة من أبنائه وشقيق زوجته وثلاثة أشخاص آخرين، توفوا مساء السبت في حادث سير إثر اصطدام مركبتهم برافعة".

وأوضح أن "الحادث وقع عند تحويلة على الطريق الصحراوي بمنطقة سواقة في الكرك".

ونعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النائب العمامرة وقرر تأجيل جلستي المجلس المقررتين الأحد إلى الاثنين.

وتعد حوادث السير أحد أبرز أسباب الوفيات في الأردن، نتيجة تردي أوضاع الطرق أو سوء الأحوال الجوية أو بسبب عدم الالتزام بقوانين المرور.

ولقي 750 شخصا مصرعهم في 2016 في حوادث سير في الأردن، بينما شهد العام الذي سبقه مصرع أكثر من 600 شخص.