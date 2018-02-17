الأردن يعلن إحباط 'مخطط لتهريب أسلحة وإرهابيين'

أعلن الأردن السبت إحباط مخطط لعمليات تهريب أسلحة ومخدرات ومسلحين عبر شبكة خطوط أنابيب نفط قديمة تقع على الحدود بين المملكة والعراق وسورية.

وأفاد الجيش الأردني في بيان نقلا عن مصدر عسكري مسؤول بأن "شبكة من الإرهابيين وتجار المخدرات بدأت الإعداد والتنفيذ لهذه العمليات باستخدام أنبوب النفط القديم التابلاين الذي يربط بين الحدود الأردنية-السورية والحدود الأردنية-العراقية".

وأضاف أن الشبكة "استغلت أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب وعمل مجموعة من الأنفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الإرهابية".

وبحسب الجيش فقد صدرت التعليمات للوحدات الفنية المعنية بتدمير تلك الأنفاق وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الأرض والذي كان يمكن أن يشكل ثغرة للتهريب ومنفذا للمهربين والإرهابيين، وفق البيان.

وتشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية على تويتر صورة لأنبوب بعد إخراجه من تحت الأرض.