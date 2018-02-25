وزير جديد للداخلية في الأردن

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الأحد تعديلا في حكومته شمل سبع وزارات بينها الداخلية، واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء.

والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في حزيران/يونيو 2016، وضمت 29 وزيرا.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن التعديل شمل تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية بدلا من غالب الزعبي، وتعيين جمال الصرايرة وجعفر حسان نائبين لرئيس الوزراء.

وشمل التعديل وزارت المياه والري والعمل والبيئة والشباب والأوقاف ووزارة الدولة للشؤون القانونية.

وأضاف البيان أن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية.

وقال الملقي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية إن "المرحلة القادمة ستركز على تحفيز الاقتصاد الذي يعد العامل الأساس في لجم الازدياد المطرد في الدين العام، ويؤدي إلى نمو متوازن يسهم في تحقيق رفاه اجتماعي".

وأشار إلى أن "برنامج عمل الحكومة سيركز على سيادة القانون، بعد أن تم ملاحظة وجود خلل في المنظومة الأمنية الداخلية، سواء ما يتعلق بالجرائم أو ظاهرة المخدرات أو السرقات".

ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية قرار رفع الأسعار، وما رافقها من احتجاجات خرجت في عدد المدن ضد القرار.

وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.