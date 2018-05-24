كوشنر يستعيد تصريحا للاطلاع على تقارير سرية

استعاد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط، التصريح الأمني الذي يسمح له بالاطلاع على ملفات دولة بالغة السرية بعد خفض مستوى الإذن الممنوح له في وقت سابق.

وتم خفض التصريح الأمني لمساعد ترامب البالغ من العمر 37 عاما، في شباط/فبراير الماضي وسط أزمة في البيت الأبيض تتعلق بالتصاريح الأمنية، منعه منذ حينها من الاطلاع على المعلومات المصنفة سرية للغاية.

وقال آبي لويل، أحد محامي كوشنر إن موكله أنهى الآن إجراءات التصريح الأمني، مضيفا "تم تقديم طلبه بالشكل الصحيح، وراجعه مسؤولو التوظيفات وسلك العملية الطبيعية".

وأضاف "الآن أنجزت تلك العمليات ويتطلع كوشنر إلى مواصلة العمل الذي طلبه منه الرئيس".

وكان كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي قد أمر بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة في نظام التصاريح الأمنية، بعدما تبين أن مستشارا آخر للرئيس هو روب بورتر عمل طيلة أشهر رغم وجود اتهامات ضده متعلقة بالعنف الأسري.